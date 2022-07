Giovedì 21 luglio 2022 - 16:56

Bonifiche, Campora: migliorare formazione su tema prioritario

L'assessore del Comune di Genova apre la CFA Summer School

Roma, 21 lug. (askanews) – Matteo Campora, assessore del Comune di Genova con le deleghe ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Energia e Transizione ecologica, ha aperto la prima edizione della CFA Summer School che da oggi a sabato 23 luglio, al Blue District, si addentrerà nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nella trama dei rapporti tra istituzioni impegnate nella gestione ambientale per analizzare e diffondere modelli virtuosi e best practices.“Oggi abbiamo aperto la scuola di formazione sull’ambiente, in particolar modo sul tema della bonifica delle discariche, una occasione importante promossa dal Comune di Genova e dalla Camera Forense Ambientale e dal Commissario Unico Gen. Vadalà. Sarà l’occasione per molti dirigenti e funzionari del Comune di Genova e delle nostre società partecipate di migliorare la loro formazione su un tema prioritario e delicato”.