Giovedì 21 luglio 2022 - 14:56

Ambiente, inaugurata a Genova la CFA Summer School

Cinzia Pasquale: fondamentale per crescita competenze PA

Roma, 21 lug. (askanews) – Inaugurata la prima edizione della CFA Summer School promossa dalla Camera Forense Ambientale in collaborazione con il Comune di Genova, la Scuola di amministrazione del Comune di Genova, il Commissario Unico di Governo alla bonifica delle discariche abusive, Remtech Expo e con la partnership di IREN, Amiu Bonifiche e di SIGE, GETEC, Il Rastrello, MARIS.“Una occasione voluta dal Comune di Genova e dall’assessore Matteo Campora a valle di un accordo che abbiamo sottoscritto nell’autunno dello scorso anno e che vede momenti di formazione, aggiornamento, dedicati alla pubblica amministrazione. L’augurio è che diventi un appuntamento permanente in quanto è fondamentale la crescita delle competenze dei funzionari e dei dirigenti della PA, soprattutto in un momento storico in cui la transizione ecologica diventa centrale rispetto a politiche ambientali così come economiche e sociali”, evidenzia Cinzia Pasquale, presidente della Camera Forense Ambientale.“L’esperienza della Summer School continuerà anche il prossimo anno con gli Stati Generali del Mediterraneo per la rigenerazione dei territori che saranno ospitati proprio nella città di Genova”, conclude Cinzia Pasquale.