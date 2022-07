Giovedì 21 luglio 2022 - 16:55

Abruzzo, tutti i provvedimenti adottati dalla giunta

Per i trasporti oltre 40 milioni alla società Tua

Pescara, 21 lug. (askanews) – Si è riunita oggi, a L’Aquila, la giunta regionale presieduta dal vice presidente Emanuele Imprudente per l’adozione di numerosi provvedimenti. Su proposta del presidente della Regione Marco Marsilio, approvata la programmazione delle somme assegnate alla Regione Abruzzo dai decreti ministeriali per investimenti sull’acquisto di nuovo materiale rotabile. La programmazione, fino al 2024, è pari a 64.544.881,47 euro e il riparto avviene tra la società in house Tua S.p.A. e le altre aziende di trasporto pubblico locale: alla società TUA S.p.A., società in house della regione Abruzzo, andrà il 62 per cento delle risorse disponibili e programmate, per una somma complessiva di 40.017.826,52 euro; alle altre aziende di trasporto pubblico locale il 38 per cento delle risorse disponibili per un importo complessivo di 24.527.054,96 euro. Via libera, su proposta dell’assessore Guido Liris, alla riprogrammazione di economie in favore del Comune di Pretoro (Chieti) per l’arrivo della “9a tappa del Giro d’Italia 2022” per un importo di 183.000 euro. Si tratta dell’utilizzo parziale di risorse PAR FSC Abruzzo 2007/2013. Approvato il piano di riparto dei contributi previsti dalla legge regionale in materia di sport ed impiantistica sportiva. È stato conferito un nuovo incarico di Direttore del dipartimento Agricoltura alla dottoressa Elena Sico e sono state attribuite le funzioni di Direttore del dipartimento “Presidenza”, in caso di assenza o impedimento del titolare, ad Antonio Forese, dirigente del Servizio Riforme istituzionali e territoriali. Approvato, su richiesta dell’assessore Pietro Quaresimale, il disegno di legge regionale: “Norme in materia di superamento delle Comunità montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni montani”. Prevista la trasformazione di diritto delle ex Comunità Montane in Unioni montane. Nelle more dell’insediamento dei nuovi organi dell’Unione montana, i Commissari straordinari continuano a svolgere le proprie funzioni. Affidato alla società in house Abruzzo Sviluppo Spa l’attività di assistenza tecnica per il Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo per un importo complessivo di 181.873,21 euro. Affidato, a Fi.R.A. s.p.a. il servizio di supporto tecnico amministrativo per l’elaborazione e gestione dell’avviso relativo ai voucher per la formazione universitaria e alta formazione per un importo complessivo di 30.000 euro. Approvato contestualmente lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Abruzzo- Dipartimento Lavoro e Sociale e Fi.R.A. S.p.A. Approvato, su proposta dell’assessore Nicoletta Verì il rinnovo della convenzione tra la facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Teramo e la Regione Abruzzo dove la Facoltà si impegna a garantire, anche con finalità didattico-formative, un servizio di emergenza clinica per ogni richiesta di assistenza e di ricovero di animali d’affezione ritrovati sul territorio abruzzese e privi di proprietario.