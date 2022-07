Mercoledì 20 luglio 2022 - 10:51

West Nile, due positività in persone in Piemonte

Istituto zooprofilattico: nessun caso in animali e zanzare

Torino, 20 lug. (askanews) – Sono stati notificati ieri due casi di positività in persone del virus West Nile, in provincia di Novara e di Vercelli, mentre non sono state segnalate positività né negli animali, né nelle zanzare. A darne notizia è l’Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.