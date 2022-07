Mercoledì 20 luglio 2022 - 14:49

Veneto, Distretti Commercio: 10 mln per bandi dalla Regione

Marcato, aiuti a chi più soffre

Venezia, 20 lug. (askanews) – “Abbiamo deciso di recuperare 10 milioni di euro per destinarli alle categorie economiche che oggi stanno più soffrendo, artigianato e commercio. Ne sono nati due bandi che saranno aperti a settembre e serviranno a sostenere il rilancio delle nostre piccole imprese e dei centri. Sono bandi che nascono dalla condivisione di esigenze e preoccupazioni con il mondo degli artigiani e dei commercianti, ai quali, in questo modo, diamo una risposta concreta”. Così l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato ha introdotto la presentazione dei due nuovi bandi per investimenti per complessivi 10 milioni di euro destinati a imprese artigiane e ai distretti del commercio illustrati questa mattina alla stampa. Erano presenti anche il dr. Santo Romano, direttore dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e programmazione comunitaria, e la dr.ssa Adanella Peron, che è a capo della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese. “Vorrei sottolineare che sono interventi che non avevamo previsto – sottolinea Marcato – ma abbiamo volutamente mettere in campo per sostenere le nostre imprese in questo momento di difficoltà, accentuato dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime. Una risposta concreta alla quale seguiranno altri provvedimenti, sempre di concerto con il mondo delle categorie”. Il primo bando, “Il Veneto Artigiano. Anno 2022”, per un importo complessivo di 5.000.000 di euro, è stato predisposto al fine di supportare la competitività delle imprese artigiane venete nel loro complesso, incentivandone gli investimenti in ambito produttivo. L’obiettivo è alimentare i processi di crescita a fronte dell’attuale scenario economico, valorizzare le caratteristiche e incrementare la capacità di innovare e affrontare nuove sfide delle imprese artigiane, mediante la promozione di nuove soluzioni, tecnologiche ed organizzative.