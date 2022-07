Mercoledì 20 luglio 2022 - 14:30

Toscana, Lav: al lavoro per salvare più aninali possibili da incendi

Unità immediatamente operativa con ambulanza veterinaria

CONDIVIDI SU:





















Roma, 20 lug. (askanews) – La stima ancora provvisoria della superficie bruciata è di 560 ettari prevalentemente di bosco e in parte di olivete, causato dall’incendio che da ieri sera interessa le colline di Massarosa, nel Lucchese. Al momento è però impossibile fare una stima degli animali coinvolti o in pericolo. Lo afferma la Lav che, proprio per prestare soccorso a tutti quegli animali che rischiano la vita tra le fiamme, questa notte ha messo in campo una Unità di Emergenza, intervenuta alle 3.30 sul posto. L’Unità, immediatamente operativa, ha già avviato le pratiche di mappatura per intervenire a supporto delle famiglie e delle realtà con animali, fornendo cibo e supporto adeguato. Sul posto è presente l’ambulanza veterinaria LAV prontamente rifornita di materiale sanitario-veterinario, mentre un’altra ambulanza è da oggi operativa e allertata ad intervenire se necessario. “Se gli animali selvatici, dando credito al loro istinto, possono provare a fuggire dalle fiamme, il nostro pensiero va a tutti quegli animali tenuti a catena o rimasti all’interno di stalle o luoghi comunque chiusi”, afferma Beatrice Rezzaghi, responsabile Unità di Emergenza LAV.“Mettiamo a disposizione della collettività la nostra elevata esperienza ad intervenire in situazioni di emergenza e calamità per salvare quanti più animali possibile, noi come sempre ce la metteremo tutta” ha concluso Rezzaghi.