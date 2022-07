Mercoledì 20 luglio 2022 - 17:33

Toscana, da 29 a 31 luglio torna la Festa dell’Unicorno a Vinci

Dopo due anni di stop per la pandemia

Firenze, 20 lug. (askanews) – Dopo due anni di stop forzato, Vinci torna ad accendersi con la Festa dell’Unicorno. Per la sedicesima edizione, che si svolgerà in tre giorni, dal 29 al 31 luglio, la città di Leonardo si popolerà di elfi, hobbit e creature fantastiche. Aprirà la manifestazione una parata con l’Armata dell’Unicorno: oltre 300 cosplayer che percorreranno le strade di Vinci. In tutto, più di 450 eventi nel complesso delle tre giornate, dislocati nelle nove aree tematiche del centro storico, dedicate a fantascienza, fumetti, horror, medioevo, fantasy, pirati, oriente e bambini.“Si tratta di una delle feste più belle – dice il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo -, nata dalla passione di pochi amici e trasformatasi nel tempo in un evento enorme. Vinci sarà per tre giorni al centro delle attività culturali della Toscana. Guardiamo con attenzione a fenomeni di questa portata, saranno giorni belli, specie per quei ragazzi e quelle ragazze che in questi anni non hanno potuto godersi momenti di festa e di socialità”.“La festa dell’Unicorno è ormai un evento di risonanza nazionale, richiede un’organizzazione straordinaria, diventa una grande attrazione turistica, permette di promuovere il nostro territorio – dice il consigliere regionale Enrico Sostegni -. Il borgo di Vinci si trasforma, diventa un luogo magico, di fantasia. L’amministrazione comunale ha da sempre sostenuto con forte impegno questa iniziativa. Ogni edizione ci ha abituato a qualche sorpresa in più”.