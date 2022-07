Mercoledì 20 luglio 2022 - 18:10

Toscana, Commissione Consiglio: Elba non vocata ai cinghiali

Bugetti (Pd): "occorre dare un contributo a soluzione emergenza"

Firenze, 20 lug. (askanews) – L’isola d’Elba diventa area non vocata ai cinghiali. In commissione Sviluppo economico e rurale, presieduta da Ilaria Bugetti (Pd) è stata approvata a maggioranza, con l’astensione di Lega, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle, la proposta di delibera per la revisione delle aree, vocate e non, alla specie sus scrofa sull’isola. “Occorre dare un contributo alla soluzione dell’emergenza cinghiali presente sull’isola – ha detto Bugetti – sia per quanto riguarda l’incolumità delle persone sia per i danni procurati all’agricoltura”. La proposta, dopo il sì della Giunta, è arrivata in Commissione e poi andrà in Consiglio per l’approvazione definitiva.Il consigliere Marco Niccolai (Pd) ha chiesto precisazioni sulla coesistenza delle diverse modalità di caccia. Si è quindi ricordato che le aree vocate individuano un territorio a gestione conservativa della specie con ridotte possibilità di intervento sia dal punto di vista venatorio che di controllo; lì si può, infatti, cacciare soltanto nei tre mesi del calendario venatorio. Nelle aree non vocate, invece, si può cacciare con la braccata in questi tre mesi e in più, si può intervenire tutto l’anno con la caccia di selezione. Anche per quanto riguarda gli interventi di controllo nelle aree non vocate ci sono maggiori possibilità di intervento. “Da qui la scelta, per risolvere le problematiche, su richiesta dei sindaci dell’Elba di trasformare queste aree vocate in non vocate”.