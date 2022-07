Mercoledì 20 luglio 2022 - 14:27

Toscana, a Palazzo del Pegaso la mostra “Biblioteche domestiche”

Viste attraverso la lettura di Mauro Cenci

Firenze, 20 lug. (askanews) – Le ‘Biblioteche domestiche’ viste attraverso la lettura attenta, inedita e discreta di Mauro Cenci. Sono 35 i dittici, immagini realizzate dal fotografo, che si possono vedere nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi (via De’ Pucci 16) fino a sabato 30 luglio.A tagliare il nastro all’inaugurazione della mostra, mercoledì 20 luglio, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che non ha nascosto che avrebbe partecipato con entusiasmo al progetto aprendo la porta della sua biblioteca: “Una mostra particolare, non solo molto bella. Noi abbiamo sempre detto che la cultura passa attraverso la capacità di saper raccontare quello che siamo. E cosa c’è di meglio di quello che siamo in una biblioteca. L’ordine dei libri, come vengono predisposti per autore, i nostri gusti, in una biblioteca c’è il racconto di quello che siamo. E vedere qui tante foto, differenti, che raccontano la vita di tante famiglie è il segno che noi dobbiamo investire sempre di più nella cultura e nei libri. Oggi tante ragazze e tanti ragazzi non utilizzano la lettura dei classici che riempiono tante biblioteche. Io penso che poter sfogliare un volume sia un valore grande, che ci rende più belli e investire sul libro vuol dire investire sul futuro”.