Mercoledì 20 luglio 2022 - 15:04

Roma, Gualtieri inaugura sportello casa: graduatorie scorreranno

Assessore Zevi: casa al centro, 220 mln dal primo bilancio

Roma, 20 lug. (askanews) – Uno spazio accogliente e di interfaccia immediata con i cittadini che cercano informazioni o supporto: è il nuovo sportello Gestione amministrativa degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica aperto presso presso gli uffici del dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative del Comune di Roma, in piazza Giovanni da Verrazzano, inaugurato questa mattina dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme all’assessore capitolino al Patrimonio Tobia Zevi.“Un vero salto di qualità”, lo definisce al termine della visita istituzionale Gualtieri, che si dice “molto contento di aver inaugurato questo sportello casa, moderno, dignitoso e accogliente. È un pezzo di come vogliamo che Roma diventi: con un’amministrazione che si occupa delle persone e che dà alle persone il diritto di rivolgersi all’amministrazione in tempo accettabile e di avere risposte immediate”.“Siamo felici e onorati di inaugurare lo sportello alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri – spiega Zevi accompagnando il sindaco -. E’ un tassello importante di una strategia più ampia, perché questa Giunta, già dal primo bilancio, ha stanziato 220 milioni di euro per l’acquisto di nuove case e ha fatto anche altri investimenti forti sulle Politiche abitative”. “Per noi è stata una priorità sin dal primo giorno del nostro insediamento – ha confermato Gualtieri -. Abbiamo messo risorse, abbiamo chiesto all’assessore Zevi di rivoluzionare il modo in cui questi servizi venivano dati e questo è quello che sta avvenendo. Oggi quindi inauguriamo un tassello di una nuova dimensione delle politiche dell’abitare”.Nella visione di Zevi, il nuovo sportello sportello “serve a dire alla città che la casa è al centro della nostra politica, ma anche che i nostri temi toccano la dignità delle persone. Non è superfluo ricevere le persone in un luogo dignitoso, dove il personale può lavorare in condizioni migliori e l’utenza viene ricevuta al meglio. Sarà più moderno, efficiente e utile. L’intero personale del Dipartimento ha accolto questa sfida con coraggio e sono contento che stia funzionando davvero bene”. L’impegno con il quale il sindaco si congeda dalla stampa è tra i più attesi delle persone in disagio abitativo nella Capitale: “Lavoreremo con grande intensità, come stiamo già facendo, per recuperare gli arretrati sugli affitti per poter far scorrere le graduatorie per poter aumentare il numero di case disponibili, insomma per fare a Roma quello che si fa nelle grandi capitali europee”, ha concluso Gualtieri.