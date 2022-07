Mercoledì 20 luglio 2022 - 15:03

Incendio Carso, sindaco Dipiazza: possibile black out

Sindaco, non utilizzate gli ascensori

Trieste, 20 lug. (askanews) – Possibile black out di corrente ed acqua, a Trieste. Lo ha annunciato il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, in televisione. “C’è un incendio nella vicina Slovenia, per cui potrebbe essere sospeso il collegamento di energia elettrica. Terna ci ha messo in allarme. Prego i concittadini di non utilizzare gli ascensori. Senza energia, corriamo il rischio di rimanere senz’acqua”.