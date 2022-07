Mercoledì 20 luglio 2022 - 15:02

Incendio Carso, 200 persone sfollate dal comune di Iamiano

Accoglienza al centro accoglienza di Gradina

Trieste, 20 lug. (askanews) – Sono circa 200 gli sfollati dalle case di Iamiano, in Comune di Doberdò del lago, sul Carso, perché lambito dall’incendio, Sono ospiti per tre quarti del Centro civico di Gradina e non si sa se entro la serata potranno rientrare, probabilmente no. La Protezione civile, infatti, sta cercando ospitalità sterna per la notte.