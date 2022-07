Martedì 19 luglio 2022 - 17:38

Veneto, “Le Calandre” di Alajmo tra 50 migliori ristoranti al mondo

Zaia: ambasciatore dei nostri territori

Venezia, 19 lug. (askanews) – “Tra i cinquanta migliori ristoranti del pianeta, l’indirizzo delle Calandre entra nei primi dieci. Il ristorante di Rubano si dimostra un presidio identitario, un biglietto da visita, un ambasciatore dei nostri territori. Un monumento di valenza nazionale che oggi si conferma un luogo iconico del Veneto, terra in cui si mangia e si beve bene e che grazie a questo riconoscimento ci permette di sottolineare la grande storia della ristorazione e dell’ospitalità veneta”. Lo dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, salutando l’importante riconoscimento ottenuto da parte del ristorante “Le Calandre” dello chef Massimiliano Alajmo, unico veneto con tre stelle Michelin da vent’anni e che oggi conquista la decima posizione al mondo, guadagnandone 16 in un anno, nella classifica 50 Best Restaurant, edizione numero venti.“Leggere il nome de Le Calandre nella top ten è la dimostrazione dell’impegno, del lavoro, della passione, della ricerca, del dinamismo e della creatività degli Alajmo e dei loro valenti collaboratori – prosegue il Governatore -. Complimenti per questo risultato eccezionale che proietta questo gotha della ristorazione e l’immagine del Veneto a livello mondiale”.