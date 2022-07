Martedì 19 luglio 2022 - 15:58

Veneto: allarme climatico per disagio fisico dal 20 al 22 luglio

Per zone costiera, pianeggiante, pedemontana e montana

Venezia, 19 lug. (askanews) – La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso in data odierna da ARPAV – Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio – U.O. Meteorologia e Climatologia, sulla base delle condizioni meteo previste, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana del Veneto.