Martedì 19 luglio 2022 - 18:13

Toscana, sopralluogo di Giani a Massarosa per incendio

Bruciati 360 ettari da ieri sera

Firenze, 19 lug. (askanews) – “Sono molto preoccupato e voglio essere sul territorio”. E’ allarmato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che sta monitorando con attenzione l’incendio divampato stanotte sulle colline di Massarosa (Lu) e che non sta dando tregua. Sono al momento oltre 360 gli ettari di superficie boscata bruciata a causa dell’incendio che è partito ieri sera alle 21. Lo stato della vegetazione stressata dalla siccità e il vento che sta soffiando sull’area, rendono difficili le operazioni di spegnimento che non riescono a mettere il rogo sotto controllo. Proprio il vento forte sta provocando il fenomeno del cosiddetto “spotting” per il quale si verificano salti di fiamme che vanno a innescare nuovi incendi anche a molti metri di distanza dal fronte di fuoco.“Sono in costante contatto con la sala operativa che da ore è al lavoro senza sosta- ha detto Giani in partenza per Massarosa- .Proseguono gli sganci aerei e l’incessante opera delle squadre antincendio AIB di tutta Toscana. Cinque elicotteri regionali e quattro Canadair stanno operando in zona, a terra 12 squadre di volontariato antincendio, Vigili del Fuoco e operai forestali per mettere in sicurezza le zone più pericolose. Attualmente sono state evacuate circa 40 persone dalle proprie abitazioni”. Il presidente Giani ha voluto ringraziare tutti coloro che sono impegnati nelle difficili operazioni di spegnimento.