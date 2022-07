Martedì 19 luglio 2022 - 11:27

Presa della Bastiglia a Manduria tra Champagne e Tableaux Vivant

Rievocazioni teatrali del romanzo "Il Conte di Montecristo"

Roma, 19 lug. (askanews) – Quest’anno la caduta della Tirannia con la Presa della Bastiglia del 14 luglio sarà celebrata a #SpazioPrimitivo sabato 23 luglio alle ore 21,00. La principale novità di questa consueta edizione dedicata alla Francia e agli Champagne è rappresentata dalla “spettacolarità”. Infatti al centro della serata vi saranno delle suggestive rievocazioni teatrali del famoso romanzo di Alexandre Dumas, il Conte di Montecristo, secondo un originale adattamento a cura di Giorgio Consoli.Nella coinvolgente atmosfera di Spazio Primitivo, tra gli ospiti presenti, si aggireranno alcuni personaggi dell’Opera che daranno vita a cinque scene: i Montecristo Tableaux Vivant. Ad ogni “tableau vivant” sarà abbinato uno Champagne “spettacolare” da degustare assieme ad un “bouchée” appositamente preparato dallo Chef Cosimo Russo.Alla fine il riscatto del protagonista, Edmond Dantès sarà compiuto. Montecristo Tableaux Vivant a cura di Giorgio Consoli Con Altea Chionna / Giovanni Di Lonardo / Caterina Petrarulo / Giorgio Consoli. Liberamente ispirato a Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Una produzione Ethra archeologia. Champagne in degustazione: Veuve Fourny et Fils – Blanc del Blanc Vertus Nature (Côte des Blancs) Fournier – Reserve 48 mois sur lies (Vallèe de la Marne) Thierry Massin – Blanc de Noirs 2015 (Aube) Mouzon – Gran Bouquin grand cru (Montagne de Reims) Barbichon et Fils – Blanc de Noirs Brut (Côte de Bar) Felline – Edmond Dantès 24 mesi sui lieviti (MANDURIA) Bouchèe in abbinamento: Croissant artigianale francese, Proibita Capitelli, formaggio e rafano; Baccalà, lattuga e peperone; Salmone affumicato in crosta di cocco, lime e barbabietola in consistenze; Gazpacho di pomodoro, fiore di zucca farcito di ricotta, frutta e verdure; Tonno scottato in salsa tonnata, cozze in escabeche e pico de gallo.