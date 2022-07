Martedì 19 luglio 2022 - 17:19

Piemonte, Consiglio regionale approva delibera su beni confiscati

Per il riuso da parte della collettività

CONDIVIDI SU:





















Torino, 19 lug. (askanews) – Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un provvedimento da 900mila euro in due anni per il riuso da parte della collettività dei beni confiscati alle mafie. Vengono approvati congiuntamente anche due ordini del giorno, presentati rispettivamente da Diego Sarno (Pd) e da Paolo Bongioanni (Fdi), che impegnano la Giunta a mantenere il finanziamento anche per gli anni successivi al primo biennio estendendo i beneficiari anche ai Comuni e agli enti del Terzo settore.