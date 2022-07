Martedì 19 luglio 2022 - 06:06

L’Europa è stretta in una morsa di caldo senza precedenti

Devastanti incendi in Francia, Portogallo, Spagna e Grecia

Roma, 19 lug. (askanews) – Una “apocalisse di calore” sta travolgendo in queste ore l”Europa occidentale che oggi, secondo la Bbc, dovrà affrontare temperature ancora più soffocanti mentre una feroce ondata di caldo si dirige verso nord.In Francia e nel Regno Unito sono stati emessi avvisi di caldo estremo, mentre la Spagna settentrionale ha registrato ieri temperature di 43°C lunedì.Gli incendi in Francia, Portogallo, Spagna e Grecia hanno costretto migliaia di persone a evacuare le proprie case.Si prevede che il Regno Unito oggi vedrà la sua giornata più calda di sempre e gli esperti affermano che parti della Francia stanno affrontando una “apocalisse di caldo”.Diverse parti della Francia hanno visto i loro giorni più caldi in assoluto con la città occidentale di Nantes che ha registrato 42°C, ha affermato l’ufficio meteorologico nazionale.Gli incendi degli ultimi giorni hanno costretto più di 30.000 persone a fuggire, con rifugi di emergenza allestiti per gli sfollati.La Gironda, una popolare regione turistica nel sud-ovest, è stata particolarmente colpita, con i vigili del fuoco che hanno combattuto per controllare gli incendi che hanno distrutto quasi 17.000 ettari di terra da martedì scorso.Gca