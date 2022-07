Martedì 19 luglio 2022 - 15:16

Lazio, Rufa (Lega): a Terracina si deve tornare alle urne

No all'immobilismo amministrativo

Roma, 19 lug. (askanews) – “La comunità di Terracina torni al voto, affinché sia assicurata una guida amministrativa autorevole in questa fase delicata per la città e la società nel bel mezzo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, della crisi economica e della pandemia”. Così Gianfranco Rufa, senatore e commissario provinciale della Lega di Latina, che aggiunge: “Nel pieno rispetto dei principi garantisti nei confronti degli arrestati e degli indagati, la Lega, forza di opposizione del governo Tintari, ritiene che Terracina non possa restare nell’immobilismo amministrativo”.