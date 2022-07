Martedì 19 luglio 2022 - 13:29

Lazio, Palozzi (Iac): in sanità c’è carenza di personale

E la Regione che cosa dice?

Roma, 19 lug. (askanews) – “La sanità del Lazio continua a vivere un momento quanto mai delicato e complesso. In queste ore, infatti, apprendiamo delle proteste, delle istanze e dello stato di agitazione delle parti sociali in merito alla carenza di operatori sanitari all’interno degli ospedali del territorio regionale. Da Viterbo ai Castelli Romani le parti sociali pretendono giustamente chiarezza sui provvedimenti di assunzione di personale e sulla stabilizzazione dei precari. Di fronte a tutto questo, cosa dicono il presidente Nicola Zingaretti e l’assessore competente, Alessio D’Amato? Come ha intenzione di comportarsi la Regione Lazio? Domande che necessitano di risposte immediate e convincenti. In caso di reiterato silenzio istituzionale, sarà mia cura presentare una interrogazione urgente in materia”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Enti Locali di Italia al Centro, Adriano Palozzi.