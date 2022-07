Martedì 19 luglio 2022 - 13:20

Lazio, D’Amato: Pnrr, ok a delibera Missione Sanità da 674 mln

Stiamo correndo, Pnrr è una leva di sviluppo

Roma, 19 lug. (askanews) – “È stata approvata oggi in Giunta la delibera che assegna complessivamente 674 milioni di euro del Pnrr – Missione Sanità di cui circa 600 milioni destinati alle Asl e le Aziende ospedaliere come soggetti attuatori e 74 milioni a Laziocrea quale stazione appaltante per l’ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero”. Così l’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ribadendo che “il Lazio corre nell’attuazione del Pnrr come leva di sviluppo e miglioramento della qualità di assistenza territoriale”.