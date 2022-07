Lunedì 18 luglio 2022 - 17:36

Toscana, la via della Fiaba è itinerario culturale europeo

Mazzeo: "ringrazio la Fondazione Nazionale Carlo Collodi"

Firenze, 18 lug. (askanews) – “La nostra Toscana ci regala borghi, monumenti, pezzi di storia dentro ai nostri palazzi, opere e capolavori ma ci regala anche capitali della cultura; lo è Collodi da quando è nato Carlo Collodi e da quando conosciamo il burattino Pinocchio. Collodi è una piccola capitale della fiaba e non è un caso che oggi siamo qui a presentare e a festeggiare il riconoscimento della Via europea della fiaba come itinerario culturale da parte del consiglio d’Europa”. Così il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, in collegamento video, per la presentazione a palazzo del Pegaso, di un riconoscimento d’eccellenza, il cui punto di partenza e arrivo è in Toscana, a Collodi. “Si tratta di un percorso lungo e tortuoso che ha visto l’impegno della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e del suo presidente Pier Francesco Bernacchi che saluto e ringrazio della sua presenza, e che è riuscito in una operazione davvero di respiro europeo – ha continuato Mazzeo – In sostanza la via della fiaba adesso è divenuta un itinerario culturale al pari della via Francigena, o dell’itinerario delle città termali storiche o del cammino di Santiago de Compostela. Il tutto al termine di un iter molto lungo che permette a Collodi di entrare in un circuito interessantissimo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista turistico e di interesse internazionale; Pinocchio si lega infatti alle principali fiabe europee, in un itinerario che coinvolge bambini e famiglie, trasmettendo valori che ognuno di noi ha imparato a riconoscere”.