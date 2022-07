Lunedì 18 luglio 2022 - 14:33

Toscana, dal 21 al 24 luglio la Festa del Libro di Montereggio

Giani: "è dalla cultura che prende avvio la ripresa"

Firenze, 18 lug. (askanews) – Sarà la Festa del Libro di Montereggio ad inaugurare il cartellone degli eventi del comune di Mulazzo, in questo territorio della Lunigiana dove ogni estate arrivano migliaia di visitatori per godere delle proposte culturali in programma.“E’ dalla cultura che prende avvio la ripresa, sia dal punto di vista sociale che economico”, sottolinea il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: “La cultura deve e può essere non solo una leva di crescita civile, ma il motore di uno sviluppo economico sostenibile per costruire il futuro. Ancora una volta – aggiunge il presidente Giani – al centro della scena troviamo i ricchissimi programmi di iniziative culturali che lasceranno un segno incisivo in questa estate 2022, anche qui in Lunigiana, con alcuni appuntamenti imperdibili che si svolgono nel comune di Mulazzo: la Festa del Libro di Montereggio, la rassegna Il Bel Canto a Gavedo, la messa in scena della Traviata di Giuseppe Verdi e il Bancarel’Vino a Mulazzo. Cultura, infatti, è anche tipicità delle nostre produzioni e quindi qualità ed eccellenze vitivinicole ed agroalimentari del territorio non potevano certo mancare in questa estate in piazza in Lunigiana”.La kermesse culturale di Montereggio si svolge dal 21 al 24 luglio.