Lunedì 18 luglio 2022 - 17:35

Siccità, Consiglio Toscana: indennità per i Comuni sorgivi

E governo definisca una disciplina nazionale

Firenze, 18 lug. (askanews) – Riconoscere un’indennità a favore dei Comuni sorgivi e agire sul governo per definire una disciplina nazionale La commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, presieduta da Marco Niccolai (Pd) ha approvato con voto unanime una proposta di risoluzione, d’iniziativa della stessa commissione, in merito “all’istituzione di un fondo di salvaguardia per quanto concerne i comuni sorgivi”.L’atto d’indirizzo, che passa ora all’esame dell’Aula, impegna la giunta regionale “a valutare, per quanto di propria competenza, ogni intervento utile finalizzato a riconoscere una indennità ai Comuni sorgivi sottoposti a vincoli per la salvaguardia della risorsa idrica tali da prefigurare il mancato o limitato utilizzo del territorio, analogamente a quanto previsto per la cosiddetta indennità di disagio ambientale (IDA) per il settore dei rifiuti per i Comuni sede di impianto”; la Giunta è chiamata anche “ad attivarsi nei confronti del Governo, ponendo la questione preliminarmente anche in conferenza delle Regioni, affinché venga predisposta una uniforme disciplina nazionale volta a prevedere tale indennità a compensazione dei vincoli cui sono sottoposti i Comuni sorgivi, anche intervenendo direttamente nella composizione della tariffa idrica”.In Toscana “le sorgenti di acqua potabile sono collocate quasi esclusivamente nel territorio di Comuni delle aree interne o montane, i quali sono sottoposti a molteplici vincoli a salvaguardia della risorsa idrica”, si legge nel testo della proposta di risoluzione. Si tratta di vincoli che “per quanto necessari, contribuiscono a limitare l’utilizzo del territorio e, quindi, a influire sullo sviluppo delle comunità locali che già vivono fenomeni di spopolamento, carenza di opportunità e progressiva diminuzione di presidio del territorio”.