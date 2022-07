Lunedì 18 luglio 2022 - 18:55

Olio, nel Lazio la qualità è multitasking con panettoni e cosmesi

A proporre cambio marcia extravergine d'oliva azienda Antiche Terre Pacella

Roma, 18 lug. (askanews) – Le aziende dell’olio extravergine del Lazio cambiano marcia e dopo l’alto livello di qualità oleica raggiunta negli anni mirano alla conquista di altri settori di mercato quali il settore dei lievitati con l’obiettivo di realizzare panettoni all’olio extravergine di oliva 100% made in Italy per il prossimo Natale ma anche per realizzare prodotti per l’alta pasticceria con cioccolatini all’olio di oliva dopo aver già investito nel comparto della cosmesi bioecologica e al benessere con una linea sempre all’olio extravergine italiano.Tra le prime a diversificare nell’area della Ciociaria la proposta dei propri prodotti è Antiche Terre Pacella (www.anticheterrepacella.com), azienda olivicola con sede a Sgurgola (Frosinone) alla quale sono state assegnate, più di una volta, le Tre Foglie dal Gambero Rosso ed è stata riconosciuta presidio Slow Food per la varietà olivicola Itrana. L’azienda olivicola è stata apprezzata per la qualità anche da altre guide enogastronomiche e media nazionale e internazionali, tra cui le guide del quotidiano “La Repubblica”.In attesa dell’arrivo dell’autunno, con l’entrata in commercio di cioccolatini “autore” e panettoni firmati da autorevole pastry chef, Antiche Terre Pacella sta proponendo la sua linea di cosmesi bioecologica grazie alla collaborazione con una casa farmaceutica toscana che trasforma la materia prima, ovvero l’olio. La trasformazione avviene nel rispetto di tutte le normative ma soprattutto è tutta naturale senza aggiunte chimiche. I prodotti vanno dalla crema viso all’olio corpo fino al sapone liquido al balsamo dopobarba e allo shampoo doccia, per citarne alcuni.L’azienda Antiche Terre Pacella con una superficie olivata alle pendici dei Monti Lepini (versione ciociara della catena montuosa laziale a cavallo tra Frosinone, Latina e Roma) e il claim Il Made in è assicurato produce extravergine 100% made in Italy mediante la raccolta delle varietà Itrana, Leccino, Rosciola, Frantoio, Moraiolo.Il prodotto oleico Antiche Terre Pacella è un multicultivar: un olio, da certificazione di analisi di laboratorio, con un valore dell’acidità inferiore allo 0,8%, parametro che consente di rientrare nella classificazione dell’extravergine. Il prodotto è ottenuto con una spremitura a freddo, in modo da garantire intatto il valore organolettico e nutritivo. E’ di densità media, più o meno velato, di colore giallo verde, con profumo intenso di oliva. Il sapore è fruttato medio con una trama aromatica caratterizzata da energetiche mance di pomodoro leggermente maturo ed erbe aromatiche. L’abbinamento perfetto è con la caprese.