Lunedì 18 luglio 2022 - 14:36

Asportato rene sano, Codacons: Asl Toscana Est deve risarcire

"Ogni anno più di 300mila cause in tutta Italia per malsanità

CONDIVIDI SU:





















Roma, 18 lug. (askanews) – Ad una donna di 47 anni di Arezzo è stato asportato, per errore, un rene sano. A rendere noto il fatto è il Codacons spiegando che alla luce di un referto medico infatti i sanitari hanno ritenuto che vi fosse un rischio di tumore nel rene, neoplasia che però poi si è rivelata inesistente. “Al termine del lungo procedimento la donna è stata risarcita dall’Asl Toscana Est per più di 100mila euro, oltre che le spese legali”, si sottolinea.L’associazione dei consumatori spiega poi: “”Purtroppo i casi di malasanità nel nostro Paese sono ancora diffusissimi, tanto che si contano più di 300mila nuove cause civili ogni anno. Il dato deve far riflettere soprattutto considerando quanti, dopo aver subito situazioni di questo tipo, non denunciano, incrementando i casi che rimangono lontani dai riflettori – denuncia il presidente nazionale del Codacons, Marco Donzelli – per questo motivo vi chiediamo di contattarci se ritenete di aver subito un caso di malasanità, e di sentire il parere dei nostri esperti che vi potranno assistere a vostra tutela”.