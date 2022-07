Domenica 17 luglio 2022 - 17:28

Carcere, Di Giacomo: caccia ad agenti penitenziari deve finire

Il segretario generale del sindacato S.PP.

Roma, 17 lug. (askanews) – “La caccia all’agente penitenziario deve finire. A metà di questa calda estate abbiamo toccato il record storico di due agenti al giorno aggrediti da detenuti. La tutela, prima di t utto fisica, del personale deve diventare la stessa emergenza che vive il Paese per le morti sul lavoro”. Ad affermarlo è il segretario generale del S.PP. Sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo per il quale “la situazione di controllo delle carceri da parte dello Stato, già sfuggita di mano da qualche anno, in questa estate è tracollata”.“Altro che ‘idea del carcere’ illustrata in audizione davanti alle commissioni giustizia di Camera e Senato da l capo del Dap Carlo Renoldi. Ogni idea – aggiunge Di Giacomo – non può che partire da una priorità: come tutti i lavoratori del Paese gli agenti vanno difesi sul posto di lavoro perché a fine turno tornino a casa nelle loro famiglie senza subire danni. Per questa ragione in attesa di leggere i contenuti di una nuova circolare sulla media sicurezza nelle carceri che il capo del Dap ha annunciato vogliamo essere chiari e ribadire che senza misure adeguate ad assicurare la sicurezza del personale non ci sarà alcuna idea che tenga”.“Noi – continua il segretario del S.PP. – un bilancio di questa prima parte dell’estate 2022 lo abbiamo fatto: dieci suicidi e se tte tentativi di suicidio, una dozzina di casi di celle incendiate solo nelle ultime settimane, almeno sei episodi di aggressione a personale penitenziario la settimana, otto risse tra detenuti di clan rivali o tra detenuti italiani ed extracomun itari nel giro di pochi giorni. Per questo – aggiunge Di Giacomo – abbiamo deciso azioni di mobilitazione per smuovere il ‘torpore’ mentre di fronte all’emergenza esplosa con le cosiddetti mini rivolte diffuse in numerosi istituti e le quotidiane aggressioni al personale penitenziario”.“La ministra Cartabia sta pensando a paliativi come le misure alternative al carcere per detenuti con pene cosiddette minori che non risolvono in alcun modo le problematiche del sovraffollamento e della carenza di strutture adeguate oltre, naturalmente, di agenti e personale. Tra l’altro si finge di ignorare che nelle carceri ci sono alcune centinaia di detenuti con problemi psichiatrici che non dovrebbero trovarsi lì. Nel l’anniversario della visita della ministra e del Premier Draghi (14 luglio 2021) per la prima volta nella storia del nostro sistema penitenziario ad un carcere, quello di Santa Maria Capua Vetere, a seguito de i noti fatti, nessuna delle promesse di un anno fa ha trovato attuazione”.“Anzi aggiunge l’impegno per la realizzazione di otto nuovi padiglioni si è trasformata in un numero imprecisato di “casette per l’amore. Noi non siamo più disponibili a tollerar e il lassismo e raccogliendo le continue proteste dei colleghi che non ce la fanno più a fare da bersaglio per i detenuti violenti possono scatenare la propria rabbia abbiamo deciso di passare alla mobilitazione. Non può essere questa la stagione di caccia all’agente”.