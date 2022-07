Sabato 16 luglio 2022 - 15:34

Covid, in Abruzzo 2839 positivi e un decesso

Morta una 89enne in provincia di Teramo

Pescara, 16 lug. (askanews) – Oggi in Abruzzo si registrano 2.839 i nuovi positivi; sono stati eseguiti inoltre, 2.010 tamponi molecolari e 9.959 test antigenici, con il tasso di positività al 23,71 per cento. Nel report regionale si registra 1 deceduto (una 89enne in provincia di Teramo), mentre sono 424.943 i guariti (+919), 45.531 gli attualmente positivi (+1.919) di cui 267 ricoverati in area medica (-1) e 4 in terapia intensiva (-1). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (515), Chieti (917), Pescara (627), Teramo (554), fuori regione (76), in accertamento (150).