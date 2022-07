Venerdì 15 luglio 2022 - 16:01

Covid,De Luca: nelle terapie intensive siamo a livelli gestibili

Avremo una riduzione contagio a fine luglio

CONDIVIDI SU:





















Napoli, 15 lug. (askanews) – “Avremo una riduzione contagio a fine luglio. Già oggi, però, un dato positivo lo registriamo: abbiamo un grande afflusso negli ospedali di pazienti covid, ma nelle terapie intensive siamo a livelli gestibili. Siamo oggi al 4,5% di occupazione di terapia intensiva”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “Questo conferma che in ogni caso un miglioramento c’è stato, – evidenzia il governatore – nel senso che se anche registriamo come ieri in Campania 13mila positivi, tuttavia di questi pochissimi arrivano in terapia intensiva. Rimaniamo fermi sulla soglia del 25 ricoveri è un dato positivo, però dobbiamo stare attenti”.De Luca ricorda che ad oggi “grazie ad un atteggiamento di rigore e prudenza, siamo ancora la regione d’Italia che ha avuto il numero più basso di persone decedute per covid in relazione alla popolazione, e cerchiamo di mantenerci su questa linea. Un po’ di sacrificio, un po’ di fastidio, ma siccome non possiamo e non vogliamo richiudere l’Italia, qualche elemento di prudenza dobbiamo averlo. Se vogliamo essere scapigliati o rompere le righe, a settembre o ottobre richiudiamo tutto questo è il messaggio chiaro e semplice” conclude.