Venerdì 15 luglio 2022 - 15:20

Abruzzo, Marsilio: così rivive Rocca Calascio gioiellò di storia

Alla presentazione del progetto Pnrr 'Attrattivita' dei borghi'

L’Aquila, 15 lug. (askanews) – “L’antico paese vivrà una nuova dimensione. Un piccolo gioiello di cultura e storia che punta a promuovere un sistema integrato di investimenti sul patrimonio culturale, naturalistico e abitativo, allo scopo di attivare una nuova sorgente di sviluppo, nuove economie funzionali al ripopolamento e al recupero di un patrimonio inestimabile. Oggi è un giorno storico non solo per questo centro dell’area interna, ma per l’intero Abruzzo”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale dell’Abruzzo Marco Marsilio che, nella splendida cornice di Rocca Calascio, ha partecipato all’evento di presentazione del progetto ‘Rocca Calascio Luce d’Abruzzo’ vincitore nell’ambito della misura contenuta nel Pnrr per la rigenerazione dei borghi a rischio abbandono.Si tratta del bando ‘Attrattività dei Borghi’ di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi, da 20 milioni di euro, voluto dal Mibact con i fondi del Piano nazionale di ripartenza e resilienza, stanziati dall’Europa. Sono intervenuti, oltre al presidente Marsilio il sindaco di Calascio Paolo Baldi a fare gli onori di casa, gli assessori regionali Guido Quintino Liris e Daniele D’Amario, Cristina Collettini, Soprintendente per le province di L’Aquila, Teramo, Chieti e Pescara.