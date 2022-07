Giovedì 14 luglio 2022 - 15:13

Scuola, a Venezia 31a edizione Campus estivo formazione di AGIDAE

"Conoscenza, competenza, coraggio", dal 18 al 23 luglio

Roma, 14 lug. (askanews) – Sono in fase di ultimazione i lavori di preparazione del Campus estivo di formazione AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) dal titolo: “Conoscenza, competenza, coraggio. Ambiente e Innovazione nelle scelte del futuro: metodi e proposte per le scuola, l’assistenza, la sanita”. Si svolgerà dal 18 al 23 luglio 2022 presso il “Centro Culturale Artigianelli” di Venezia.Aprirà i lavori nel pomeriggio di lunedì 18 luglio, S. E. Mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, che si soffermerà sul tema: “La scuola cattolica nella prospettiva attuale del Magistero: dialogo e identità”. Seguirà l’intervento dell’On. Aldo Patriciello, Eurodeputato, sul tema del PNRR come importante occasione per il rilancio di un Paese che guarda al futuro.“Il Campus di formazione AGIDAE di quest’anno è articolato in modo innovativo rispetto al passato – dichiara Padre Francesco Ciccimarra, Presidente Nazionale Agidae – anche in considerazione delle nuove problematiche e le tante incertezze che si stanno vivendocome Paese Italia e soprattutto come Enti Ecclesiastici. Il programma è articolato in quattro sezioni dedicate: agli Enti Gestori, ai Coordinatori didattici (Presidi), ai Docenti e al Settore socio-sanitario-assistenziale. Le principali tematiche affrontate toccano questioni inerenti la gestione: i nuovi CCNL, la riforma tributaria e la riforma pensionistica, la transizione ecologica e la crisi energetica. In materia scolastica: la riforma della scuola, il Sistema Unico dell’Istruzione nella dialettica Scuola Statale – Scuola Paritaria, l’assunzione e l’abilitazione all’insegnamento del personale docente, pensare e disegnare la scuola del futuro e i profili pedagogici e professionali degli operatori. Nel Settore socio-sanitario-assistenziale: l’accento viene posto sul grande tema dell’Umanizzazione delle relazioni interpersonali con i sofferenti. Saranno inoltre trattati in seduta comune temi di interesse trasversale quali: la sicurezza sul lavoro, l’assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori nelle nuove convenzioni AGIDAE – UNISALUTE, il PNRR e le prospettive per il Paese, le nuove frontiere organizzative degli enti in una visione pastorale da 4.0, le nuove opportunità accademico – professionali con la formazione digitale: l’accordo UNIPEGASO – AGIDAE. A tale progetto formativo hanno aderito circa duecento (200) partecipanti e oltre cinquanta (50) relatori, tra Docenti Universitari, Magistrati, Dirigenti Scolastici, ed Esperti in materie giuridiche e amministrative. Il dialogo e la politica: consapevoli che le soluzioni dei problemi passano anche attraverso la condivisione con le realtà politico-istituzionali, il Campus ha voluto dedicare degli appositi spazi ai vari Leader politici e rappresentanti del Governo: On. Antonio Tajani, Prof. Avv. Giuseppe Conte, On. Giancarlo Giorgetti, che si confronteranno rispettivamente con illustri esponenti del mondo del giornalismo televisivo: Maria Antonietta Spadorcia, Caporedattore Politico TG2 – RAI, Paolo Petrecca, Direttore RAI NEWS 24, Marcello Foa, già Presidente RAI. Altro momento di confronto è rappresentato da due TAVOLE ROTONDE: la prima sul tema della recente riforma scolastica e il reclutamento del personale docente, moderata da Mauro Mazza, giornalista, scrittore, già Direttore RAI, vedrà coinvolti tra gli altri, l’On. Angela Colmellere, l’On. Manuel Tuzi, entrambi componenti della Commissione Cultura della Camera dei Deputati,; la seconda Tavola affronterà il delicato tema del consumo di sostanze stupefacenti da parte dei giovanissimi, affidata ad Esperti nelle scienze mediche e psichiatriche”, conclude Padre Francesco Ciccimarra.A quanti per motivi diversi non sarà possibile essere presenti a Venezia sarà data la possibilità di seguire i lavori tramite la diretta streaming sul canale YouTube “Associazione AGIDAE”.