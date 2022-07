Giovedì 14 luglio 2022 - 17:12

Salute, Riccardi: entro fine mese esiti ricognizione stabilizzati

Trieste, 14 lug. (askanews) – “Entro fine mese le Aziende sanitarie forniranno gli esiti delle procedure di ricognizione/stabilizzazione effettuate alla data del 30 giugno scorso e daranno evidenza del personale in servizio che alla medesima data ha maturato i requisiti per la stabilizzazione”. Lo ha riferito il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, rispondendo ad un’interrogazione avente ad oggetto la stabilizzazione del personale sanitario e la valorizzazione degli Oss-C. Su quest’ultimo punto il vicegovernatore ha indicato come l’Amministrazione regionale abbia inserito e finanziato nei propri atti di programmazione la ripresa dei corsi per Oss con formazione complementare in assistenza sanitaria (Oss-C). “L’Amministrazione regionale ha programmato la formazione per Oss e per Oss-C e dato indicazioni per l’attuazione dei corsi nel periodo 2021-222; analogo provvedimento è stato preso con la delibera dello scorso 8 luglio per l’annualità 2022-23 – ha chiarito Riccardi -. Nel periodo 2021-22 i corsi per Oss sono passati da 18 a 26 mentre dopo circa 15 anni di sospensione sono in fase di riavvio i primi tre corsi per Oss-C che, in questa prima fase, sono, in via prioritaria ma non esclusiva, rivolti agli operatori impegnati nell’assistenza agli anziani non autosufficienti. “Alla luce della recente ipotesi di Ccnl per il comparto sanità sottoscritto lo scorso giugno – ha aggiunto Riccardi – e vista la ripresa dei corsi per Oss-C, l’Amministrazione regionale sarà impegnata a determinare con le Aziende sanitarie anche il fabbisogno di Oss-C all’interno delle proprie dotazione organiche così da implementare, se necessario, l’attuale programmazione formativa”.