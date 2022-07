Giovedì 14 luglio 2022 - 15:38

Roma, Pd: opposizione abbandona l’Aula, non interessata a roghi

"Non fare propaganda su una vicenda così delicata"

Roma, 14 lug. (askanews) – I consiglieri del Partito Democratico in Campidoglio rispondono con “sorpresa” alla protesta di alcuni membri dell’opposizione che hanno abbandonato l’Aula Giulio Cesare mentre l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi riferiva sugli incendi verificatisi nella Capitale. “Un tema delicato e di estremo interesse per la città – hanno affermato in una nota – che evidentemente non interessa ad alcuni consiglieri di minoranza”.Come ha spiegato la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, “non essendoci unanimità in Conferenza dei capigruppo, è stato votato l’ordine dei lavori che prevedeva l’intervento dell’assessora Alfonsi sui roghi. Una scelta corretta, giusta e regolare se pensiamo che l’assessora ha seguito sul campo e in prima persona il susseguirsi di incendi delle scorse settimane – sottolineano nella nota -. Invitiamo tutti i colleghi dell’Aula a non fare propaganda su una vicenda così delicata per la quale ci sono anche indagini in corso”.