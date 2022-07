Mercoledì 13 luglio 2022 - 15:46

Lazio, D’Amato: oltre 10 mila i nuovi casi, 15 i decessi

Da stasera al via le prenotazioni delle quarte dosi per over 60

Roma, 13 lug. (askanews) – “Oggi nel Lazio su 5.689 tamponi molecolari e 37.166 tamponi antigenici per un totale di 42.855 tamponi, si registrano 10.062 nuovi casi positivi (-3.324), i decessi sono 15 (+4), 925 i ricoverati (+41) rispetto a ieri, mentre le terapie intensive sono 69 (+6), i guariti si attestano a +7.029. Il rapporto tra positivi e tamponi al 23,4%, e i casi a Roma città sono a quota 4.765”. Sono i numeri del coronavirus nel Lazio diffusi poco fa dall’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato che aggiunge “da questa sera sul portale regionale al via le prenotazioni delle quarte dosi per gli over 60 e i soggetti fragili. Registriamo – conclude – un aumento delle somministrazioni di circa il 40%”.