Mercoledì 13 luglio 2022 - 12:07

Lazio, Cotral: Zingaretti e Colaceci inaugurano sala operativa

Taglio del nastro nella sede dell'azienda

Roma, 13 lug. (askanews) – Taglio del nastro per Cotral. Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri e il Presidente di Cotral Spa Amalia Colaceci, hanno inaugurato poco fa a Roma la nuova sala operativa di Cotral. Il nuovo spazio, nell’interno della sede della società regionale a Roma, può contare su 12 postazioni e rappresenta – come spiegato oggi – uno strumento, da tempo nei piani industriali di Cotral, che sarà in grado di migliorare l’organizzazione interna aziendale e di alzare la qualità del servizio offerto ai cittadini. La centrale permetterà di intervenire preventivamente e tempestivamente nel caso in cui siano rilevati problemi sulle strade di percorrenze degli autobus o guasti meccanici ai mezzi. La velocizzazione del processo decisionale e la visione d’insieme delle macchine disponibili sul territorio aiuterà ad evitare soppressioni e ritardi, garantendo un servizio maggiormente più affidabile e sicuramente più regolare. Per esempio l’autista potrà segnalare alla sala operativa la presenza di utenti che non sono riusciti a salire a bordo, poiché il mezzo era già pieno, e sono rimasti dunque alla fermata. La centrale, seguendo l’indicazione del conducente del mezzo, potrà inviare in tempi più veloci e direttamente dal deposito più vicino un nuovo mezzo in grado di soddisfare le esigenze della clientela. La nuova sala operativa sarà utile anche per indicare all’autista i tempi di percorrenza e di arrivo, affinché l’autobus non giunga con anticipo o in grave ritardo rispetto all’orario previsto per ogni fermata. Grazie alla nuova sede operativa il rapporto diretto tra l’autista e il dipendente, che presta servizio al suo interno, sarà in grado di gestire con efficacia e precisione qualsiasi problema, servendosi più facilmente dei mezzi disponibili in uno dei 45 depositi ubicati nelle diverse province laziali. La nuova versione dell’App BusCotral poi sarà disponibile dalla fine di agosto. Si tratta di una versione tecnologicamente più a avanzata di quella esistente e di molte tra quelle utilizzate attualmente nel mondo dei trasporti. L’idea di base è quella di migliorare l’ esperienza di viaggio del passeggero dall’acquisto biglietto alla fruizione delle informazioni sul servizio. I clienti, una volta scaricata la nuova versione, potranno infatti profilarsi e comunicare le proprie abitudini di viaggio (linee e orari preferiti) e ricevere direttamente sul proprio smartphone notifiche push personalizzate sulle variazioni del servizio. E non solo, tutti potranno valutare il proprio viaggio al termine della corsa: eventuali disservizi o suggerimenti saranno esaminati direttamente dal customer service di Cotral. Tra le novità anche gli avvisi personalizzati di fermata e la possibilità di acquistare biglietti digitali. Soddisfatta Colaceci che ha ricordato come in questi anni l’azienda sia passata dall’esser tra le peggiori aziende di trasporto pubblico ad una azienda sana ed efficiente. “Non siamo stati lasciati soli dalla regione, il presidente Zingaretti e l’assessore Alessandri non ci hanno mai lasciato soli” ha detto la presidente. “Quello della sala operativa è uno step molto importante che avviene dopo anni molto difficili e di fronte anche al covid siamo andati avanti e abbiamo reagito con forza. Per me questa azienda è ormai quasi perfetta anche se so che abbiamo anche altre cose da fare insieme” ha detto. Soddisfazione anche da parte dell’assessore Alessandri e del presidente Zingaretti che ha aggiunto: “quello di Cotral è un mezzo miracolo italiano, abbiamo vinto una grande battaglia” ha detto ricordando come in pochi anni Cotral sia uscita dalla crisi divenendo l’azienda di oggi, una azienda sana che è rimasta pubblica. Oggi non è solo l’inaugurazione di una centrale operativa ma un altro step di una azienda risanata che guarda al futuro”.