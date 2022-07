Mercoledì 13 luglio 2022 - 18:21

Consultori, Tidei (IV): Regione Lazio vicina alle donne

Potenziati e modernizzati i consultori di Cerveteri e Ladispoli

Roma, 13 lug. (askanews) – “Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione dei nuovi servizi dei consultori di Cerveteri e Ladispoli, che prevedono un ambulatorio ginecologico, nel quale ogni sabato saranno presenti i professionisti di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Paolo, uno per i prelievi e un punto di ascolto con i mediatori culturali. A questi si aggiunge la nuova, utilissima, piattaforma digitale ‘Percorso nascita 4.0’, uno strumento che l’Asl Roma 4 mette a disposizione delle donne incinte che si rivolgono ai consultori dell’area e che le accompagnerà per tutto il periodo della gravidanza. Si tratta di un passo avanti importante per investire rispetto al calo di natalità dell’ultimo decennio, combattere le disuguaglianze e avvicinare i servizi ai territori. Grazie all’impegno dell’assessore Alessio D’Amato, la direttrice generale Cristina Matranga e la responsabile consultori Elena Gelmini, la Regione Lazio prosegue con impegno e risultati concreti a essere sempre più vicina ai bisogni delle donne”. Così, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei.