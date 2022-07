Mercoledì 13 luglio 2022 - 17:40

A ottobre il primo Film Festival Internazionale Pianeta Mare di Napoli

Tre le sezioni del concorso: previsti premi fino a 3 mila euro

Milano, 13 lug. (askanews) – E’ in programma dal 5 all’8 ottobre 2022 il primo Film Festival Internazionale Pianeta Mare di Napoli. L’iniziativa – uno degli appuntamenti per celebrare il 150esimo anniversario della Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale per la biologia, ecologia e biotecnologie marine- si svolgerà tra il Museo Darwin – Dohrn (Villa Comunale) ei l Cinema Academy Astra dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Per i videomaker interessati a partecipare, fino al 25 agosto 2022,è possibile presentare i propri lavori al concorso sul sito web ufficiale del Film Festival (https://pianetamarefilmfestival.it/).Il concorso prevede tre sezioni: Features Film (film e documentari della durata minima di 52 minuti) Short Movies (cortometraggi della durata massima di 25 minuti) e 1-Minute Mobile Film For Ocean (video realizzati con smartphone della durata massima di 1 minuto girati da giovani under 30). La Giuria assegnerà il Premio “Darwin-Dohrn Feature Film”, del valore di 3 mila euro, al Miglior Film della Sezione “Features Film”. Previsti, inoltre, un Premio di 2 mila euro al Miglior Cortometraggio della sezione “Short Movies” e un Premio di mille euro al Miglior Mobile Film, per la sezione “One Minute Mobile Film For Ocean”. Il Comitato artistico del Film Festival è composto da: Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Dohrn e del Film Festival, Christopher J. Gervais, fondatore e presidente del Wildlife Conservation Film Festival di New York, Anna Masecchia, professoressa di cinema, fotografia e televisione dell’Università di Napoli Federico II, Valerio Ferrara, vincitore nel 2022 del Premio Miglior Corto Festival di Cannes, Max Mizzau Perczel, presidente dell’Associazione culturale Pianeta Mare Darwin Dohrn. L’Associazione ha ideato e cura il Film Festival e il Comitato direttivo è composto da Ferdinando Boero, Francesco Salvatore e Max Mizzau Perczel.“Il primo Film Festival internazionale Pianeta Mare di Napoli è una iniziativa importante che abbiamo voluto lanciare in occasione del 150esimo anniversario della Stazione Zoologica. Servirà a coinvolgere un ampio pubblico utilizzando strumenti nuovi, a far conoscere meglio l’importanza della ricerca marina e ci insegnerà ad amare e proteggere il mare e la sua biodiversità, anche nell’interesse delle generazioni presenti e future, come recita l’Articolo 9 della nostra Costituzione”, commenta Roberto Danovaro, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn. “L’arte avvicina e incuriosisce le famiglie e i bambini alla scienza, al mondo marino, alla consapevolezza civica ed ecologica, alla voglia di conoscere e di agire per proteggere ciò che amiamo – aggiunge Ferdinando Boero, presidente del Film Festival Internazionale Pianeta Mare e della Fondazione Dohrn – Questo Film Festival è il primo e unico nel suo genere a raccontare dove sono nati il cinema e la biologia marina 150 anni fa e a dar voce ed espressione artistica ai giovani talenti di film making con smartphone”.“Questo evento straordinario con il suo laboratorio creativo multimediale di cultura, arti visive e disegnate, scienza e ricerca è composto da molti giovani per raccontare con il loro linguaggio il mondo marino – conclude Max Mizzau Perczel, presidente Associazione culturale Pianeta Mare Darwin Dohrn -. Il Film Festival continuerà a crescere ed evolversi a Napoli e nel mondo, anno dopo anno, grazie alla creatività straordinaria, ai talenti, alla tenacia di tantissimi bambini, studenti di cinema e scienze naturali, giovani ricercatori e film maker di Napoli e di tante altre città italiane e straniere, come New York, che fin dal primo giorno si sono resi disponibili, assieme alle istituzioni, università, associazioni di cui fan parte – che ringraziamo – a lavorare tutti assieme appassionatamente a un progetto innovativo e rivoluzionario per un patrimonio naturale pubblico universale che è madre oceano”.