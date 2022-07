Martedì 12 luglio 2022 - 17:16

Lazio, Di Berardino: bene ok alla riforma Its nella scuola

Ora al lavoro per i decreti attuativi

Roma, 12 lug. (askanews) – “Bene l’approvazione della riforma degli ITS, gli Istituti tecnici superiori che offrono una formazione totalmente gratuita agli studenti, esempio di eccellenza nella formazione”. Così l’assessore della Regione Lazio e coordinatore della Commissione Istruzione, Università e Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Claudio Di Berardino, commentando il via libera definitivo alla riforma da parte della Camera. “Un intervento normativo – ha spiegato l’assessore – che riguarda il segmento formativo terziario post diploma e che è frutto di un percorso di proficua collaborazione istituzionale. Infatti, come Regioni abbiamo contribuito a mettere in pratica questa riforma con alcune proposte messe in evidenza in alcuni momenti di confronto anche con il Ministro dell’Istruzione, Dopo tanti anni la riforma del sistema degli Istituti tecnici superiori è fondamentale per mettere in pratica la formazione mirata alle competenze, generando occupazione. Si vanno infatti a creare le condizioni – ha proseguito Di Berardino – per praticare un effettivo incrocio della domanda e dell’offerta del lavoro basato sulla qualità, nell’ottica di una buona strategia per realizzare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro in un mercato che è in continua evoluzione e richiede figure professionali, in particolare i giovani, sempre più specializzate. Dobbiamo lavorare anche per far conoscere il valore degli Its tra i giovani e le loro famiglie in quanto rappresentano uno strumento di politica attiva infatti un anno dal conseguimento del titolo oltre l’80% degli studenti trova un’occupazione coerente. Un’opportunità per gli studenti ma anche per le imprese e i territori dove possono svilupparsi strategie condivise per l’innovazione e il governo dei processi di trasformazione in atto, si interviene infatti anche sulla qualità e competenza della politica industriale. La riforma degli Its sarà una importante occasione per affrontare la tematica della digitalizzazione e della transizione ecologica. Ora – ha concluso coordinatore della Commissione Istruzione, Università e Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – tutti al lavoro per i decreti attuativi per i quali le Regioni, come concordato con i ministri Bianchi e Gelmini, sono pronte ad avviare un tavolo comune di lavoro anche per dare forza agli Its inseriti nelle programmazioni regionali”.