Martedì 12 luglio 2022 - 16:32

Coronavirus, Zingaretti: il Lazio pronto per la quarta dose

Vacciniamoci, non torniamo indietro

CONDIVIDI SU:





















Roma, 12 lug. (askanews) – “Il Lazio è pronto. Da domani 13 luglio a mezzanotte partono le prenotazioni online per la quarta dose del vaccino anti Covid, come sempre su salutelazio.it per over60 e soggetti fragili. Vacciniamoci per non tornare indietro!”. È il tweet del presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.