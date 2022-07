Lunedì 11 luglio 2022 - 11:46

Roma, Cangemi (Lega): Gualtieri in continuità con Raggi

La città è al collasso

Roma, 11 lug. (askanews) – “E’ passato quasi un anno dall’elezione di Gualtieri a sindaco di Roma, e ancora non vediamo segnali di discontinuità con la devastante amministrazione Raggi. La città trabocca di rifiuti non raccolti, odori nauseanti e un’immagine internazionale ai minimi termini”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. “L’incendio al tmb di Malagrotta ha causato ulteriori contraccolpi su un ciclo dei rifiuti già in emergenza per colpa delle politiche nulle di Zingaretti. I roghi che si susseguono da settimane trovano terreno di sviluppo nell’incuria e nel degrado. La città è abbandonata a se stessa, il Pd perde tempo a fare dichiarazioni roboanti, ma i fatti stanno a zero. Gualtieri non ha più alibi, cambi immediatamente passo: Roma non può più aspettare”.