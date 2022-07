Lunedì 11 luglio 2022 - 14:04

Piemonte, Airaudo (Cgil): crollato numero ispezioni sul lavoro

Sono 25.666 le denunce di infortunio tra gennaio-maggio 2022

Torino, 11 lug. (askanews) – “Abbiamo la sensazione che le ispezioni sul lavoro siano crollate. Un’impresa edile ha un’ispezione ogni 20 anni, bisogna che aumentino”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Piemonte Giorgio Airaudo, all’ l’Assemblea Regionale degli Rls e Rlst (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). “Richiediamo il necessario rafforzamento di tutte le attività ispettive, per superare la frammentazione e la disomogeneità delle ispezioni”. Per il segretario regionale è fondamentale l’interlocuzione con la Regione Piemonte, che ha il compito di attuare il piano regionale di prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori.Le denunce d’infortunio in Piemonte sono aumentate passando da 16.591 nel periodo gennaio-maggio 2021 a 25.666 nello stesso periodo del 2022. Le denunce d’infortunio con esito mortale in Piemonte nel periodo gennaio-maggio 2021 sono state 32: 27 uomini e 5 donne (di cui 2 sono infortuni mortali in itinere). Dai dati esposti emerge un aumento anche dei casi di infortunio in itinere tra le donne, cioè mentre si recano al lavoro o rientrano a casa, a dimostrazione della fatica e della difficoltà a cui sono sottoposte le donne, dovendo gestire il lavoro di cura e l’organizzazione logistica.