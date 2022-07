Lunedì 11 luglio 2022 - 17:01

Lazio, Simeone (FI): rifiuti, bene ok emendamenti piano d’ambito

Necessari per procedere ad affidamento servizio

CONDIVIDI SU:





















Roma, 11 lug. (askanews) – “Sono estremamente soddisfatto per l’approvazione di due emendamenti. Il primo va ad integrare le sezioni in cui il piano d’ambito deve essere articolato attraverso l’inserimento della ricognizione delle infrastrutture, compresi gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali da conferire in comodato ai soggetti affidatari nonché gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali che dovranno essere autorizzati dall’Egato all’erogazione dei servizi funzionali alla gestione, la ricognizione delle risorse umane e dei soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti nei territori di competenza, il programma degli interventi in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario, comprensivo della tariffa del servizio articolata per ciascun Comune dell’ambito nel rispetto di parametri definiti dall’Egato, tra cui la percentuale di raccolta differenziata ed il piano d’impatto occupazionale a tutela dei lavoratori impiegati nel settore”. E’ soddisfatto il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Simeone, che oggi insieme agli altri consiglieri regionali è impegnato alla Pisana nell’esame della proposta di legge per la disciplina degli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani.“L’altro emendamento – spiega – dà al piano d’ambito una durata congrua, pari a quindici anni, con un aggiornamento a cadenza quinquennale, a rendere possibile l’ammortamento dei piani di investimento effettuati dalle aziende operanti nel settore. Elementi da cui la definizione del piano d’ambito non può in alcun modo prescindere per procedere successivamente alla decisione più importante che l’Egato deve assumere, che sta nell’affidamento del servizio”.