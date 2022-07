Lunedì 11 luglio 2022 - 18:37

Consiglio Lazio, FdI: discarica di Albano, rimandata discussione

Non si è parlato dell'ordine del giorno

Roma, 11 lug. (askanews) – “La notizia della riapertura della discarica di Albano è l’ennesima beffa per i cittadini della zona. Il Sindaco Gualtieri, con la complicità del presidente Zingaretti, continua, infatti, a prendersi gioco della popolazione solo per salvaguardare le loro scelte scellerate in tema di rifiuti. Oggi, inoltre, durante la seduta del Consiglio regionale, era prevista proprio la discussione di un ordine del giorno sulla discarica di Albano, ma quarda caso la maggioranza ha preferito rimandare la discussione alla prossima seduta”. A spiegarlo i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo e Giancarlo Righini. Un atteggiamento che denota un certo nervosismo della giunta Zingaretti, ma che non ci intimidisce. Nel prossimo consiglio sapremo, infatti, chi è favorevole alla riapertura della discarica di Albano e chi è contrario”.