Abruzzo, D’Annuntiis: 12mln per il porto di Vasto

Convocata per il 4 agosto la conferenza dei servizi preliminari

Chieti, 11 lug. (askanews) – La Regione Abruzzo accelera sull’intervento per il porto di Vasto (Chieti) e convoca la conferenza dei servizi preliminare.“L’ufficio Porti del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ha convocato per il prossimo 4 Agosto la conferenza dei servizi a cui sono stati invitati l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia del Demanio, la Soprintendenza Archeologia di Chieti e Pescara, la Direzione Marittima di Pescara, la Capitaneria di Porto di Ortona, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, l’ARTA Abruzzo e il comune di Vasto – ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis – tali enti dovranno esprimersi sul progetto di potenziamento e riqualificazione infrastrutturale della diga foranea, molo levante e molo martello, così come previsto dal vigente piano regolatore portuale. Tale intervento prevede un investimento per un importo di 12 milioni, totalmente reperito da questa giunta regionale attraverso una rimodulazione di fondi Cipess ai quali si aggiungono gli 8,650 milioni di euro di fondi Zes per il secondo stralcio dell’intervento e la realizzazione della rotatoria tra la SS 16, la SP 170 e viabilità Arap.