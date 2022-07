Sabato 9 luglio 2022 - 15:44

Covid, in Abruzzo 2.616 positivi, 888 guariti e nessun decesso

In calo il tasso di positività al 24,61 per cento

Pescara, 9 lug. (askanews) – Oggi in Abruzzo sono 2616 i nuovi positivi, e sono stati eseguiti 1584 tamponi molecolari e 9043 test antigenici, con il tasso di positività in calo al 24,61. Non si registra, inoltre, nessun deceduto, mentre sono complessivamente 405.675 i guariti, 888 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 44.917 (+1.728), di cui 197 ricoverati in area medica (+7) e 4 in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (445), Chieti (761), Pescara (589), Teramo (676), fuori regione (83), in accertamento (62).