Venerdì 8 luglio 2022 - 16:23

Scuola, incontro Bianchi-Manfredi su Patto per città e risorse Pnrr

A Napoli. Strategia comune contro dispersione e povertà educative

Milano, 8 lug. (askanews) – Oggi il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, hanno fatto il punto sul Patto educativo per Napoli siglato lo scorso 13 maggio, con riferimento anche allo stanziamento dei primi 500 milioni del Pnrr per il contrasto della dispersione scolastica e delle povertà educative, di cui 49 sono dedicati all’area metropolitana di Napoli.Lo ha riferito in una nota il ministero, spiegando che a margine della visita del ministro all’ateneo Suor Orsola Benincasa, Bianchi e Manfredi hanno parlato della comune volontà di coordinare l’utilizzo delle risorse nazionali con quelle territoriali per fare “fronte comune contro la dispersione e le povertà educative”, accompagnando le scuole in questo percorso, favorendo le reti fra Istituti per garantire un’azione di sistema sul territorio integrando servizi educativi e sociali.Punto di raccordo sarà l’Ufficio scolastico regionale, presso il quale sarà istituito un nucleo territoriale per dare supporto alle scuole nell’attuazione del Pnrr. Nei prossimi giorni il ministero invierà poi una comunicazione alle istituzioni scolastiche, avviando l’attività di supporto e coordinamento territoriale.