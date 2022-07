Venerdì 8 luglio 2022 - 18:07

Omicron circola ad alta velocità, “prudenza e mascherine in caso di aggregazioni”

Il consiglio del direttore generale del ministero della Salute Giovanni Rezza che rilancai la dose booster per i fragili

Milano, 8 lug. (askanews) – Mantenere prudenza e indossare le mascherine soprattutto in situazioni affollate. E’ il consiglio lanciato dal Direttore Generale del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, in vista delle vacanze estive.“Data l’elevata velocità di circolazione virale, il fatto che d’estate ci sono sempre grandi eventi e grandi aggregazioni di persone, è bene mantenere comportanenti prudenti e soprattutto usare la mascherina in caso di grandi aggregazioni”, ha puntualizzato Rezza illustrando i dati sulla diffusione del Covid in Italia.“Ricordiamo che possiamo proteggere le persone più fragili e più anziane dalle formi gravi di malattie grazie alla seconda dose booster di vaccino”, ha concluso.Fcz/Int14