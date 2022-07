Venerdì 8 luglio 2022 - 14:08

Milano, Lombardia attiva piano anti coleottero giapponese a S.Siro

Per evitare che si diffonda in altre regioni italiane e europee

Milano, 8 lug. (askanews) – La Regione Lombardia ha attivato nell’area milanese di San Siro il proprio piano contro la diffusione del Popillia japonica Newman. Si tratta di un parassita delle piante, originario del Giappone, che dal 2014 presente in alcune aree di Lombardia e Piemonte. Allo stadio larvale questa specie si nutre delle radici delle piante che formano il cotico erboso provocando ingenti danni ai campi sportivi e alle piste da corsa in erba dei cavalli. Gli adulti, che volano da fine maggio a ottobre, con un picco attorno alla metà di luglio, si nutrono a spese di foglie, fiori e frutti di piante ornamentali, piante spontanee e colture sia arboree che erbacee. Tra le specie d’interesse agrario le più a rischio di subire danni importanti sono mais, soia, vite, melo e pesco.Dal momento che i fruitori dell’area di San Siro, per partecipare e assistere alle manifestazioni sportive o ricreative, giungono anche da altre regioni italiane nonché da altri Paesi europei, il rischio fitosanitario legato a questa possibile via di diffusione del parassita, in accordo con le norme internazionali, richiede l’attuazione di specifiche misure di mitigazione. Il piano è frutto della collaborazione con il Comune di Milano, la società Snaitech gestore dell’ippodromo e San Siro Stadium, gestore dello stadio MeazzaIn Lombardia, a oggi, le uniche province ancora indenni da questo coleottero sono Brescia, Mantova e Sondrio. Il Servizio Fitosanitario non interviene in aree private o comunali, ma fornisce tramite il sito internet e i social media di Regione Lombardia le indicazioni ai cittadini e ai professionisti per una gestione sostenibile dell’insetto. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.fitosanitario.regione.lombardia.it. Le misure fitosanitarie attuate, sorveglianza e interventi di controllo, hanno lo scopo di rallentare la diffusione del parassita la cui area di presenza si estende ogni anno di un raggio di circa 10 chilometri.Un’attenzione particolare è riservata agli interventi per ridurre il rischio di diffusione all’esterno dell’area infestata tramite il suo accidentale trasporto attraverso autoveicoli e aeromobili. Per questo motivo ogni anno viene effettuata una mappatura dei siti a rischio ed elaborati specifici piani in caso di aree con caratteristiche peculiari. Da qui la scelta di estendere l’intervento all’area milanese di San Siro, dove le estese superfici a prato e aree verdi dell’intero quartiere, incluse le piste in erba per la corsa dei cavalli, sono particolarmente adatte allo sviluppo di importanti popolazioni di Popillia japonica.