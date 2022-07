Venerdì 8 luglio 2022 - 07:17

Lazio: il maltempo colpisce Roma e la Regione, notte di paura

Ai Castelli Romani si contano i danni

Roma, 8 lug. (askanews) – Notte di paura a Roma e in alcune zone del Lazio, dal viterbese ai Castelli Romani, colpiti da un violento nubifragio e, in queste ore, si stanno contando i danni. La protezione civile regionale nel pomeriggio di ieri aveva lanciato l’allarme emanando una allerta metee per vento, rovesci e temporali e così è stato. La zona nord della Capitale dall’una circa della notte appena trascorsa è stata investita da un violento temporale accompagnato da vento molto forte. Se, ad ora pare non si registrino danni, altrettanto non si può dire per l’area dei Castelli. Il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, sui social sta raccomandando prudenza alla popolazione. Dalle 3 della notte infatti è stato attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) e il resoconto del Comune è pesante “ingenti i danni” mentre “si segnalano molti alberi caduti, anche su vetture parcheggiate, cornicioni caduti, oggetti di diverso tipo sparsi lungo le strade” di qui l’invito alla popolazione “a percorrere le strade con cautela, verificando le condizioni di sicurezza, già dal momento dell’uscita dalla propria abitazione”. Il maltempo non ha risparmiato il frusinate, anche in questa area il fronte temporalesco ha mostrato la sua potenza. Intanto questa mattina Roma si è svegliata col sole e vedremo se l’ondata di maltempo potrà essere archiviata.