Venerdì 8 luglio 2022 - 16:02

Corpi consolari di 30 Paesi in visita a cantine dell’Oltrepò Pavese

L'iniziativa "Discover Oltrepò" organizzata da Regione Lombardia

Milano, 8 lug. (askanews) – Una trentina di Corpi consolari in rappresentanza di diverse parti del mondo (tra cui Francia, Germania, Portogallo, Canada e Brasile) hanno visitato alcune cantine storiche dell’Oltrepò Pavese nell’ambito dell’iniziativa “Discover Oltrepò” organizzata da Regione Lombardia e dal locale Consorzio di tutela vini. Ad accogliere i diplomatici, sono stati l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le Delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi.“Il vino è la carta di identità di un territorio, ne è elemento identitario e lo racconta totalmente” ha commentato Rolfi, aggiungendo che “l’enogastronomia si conferma uno dei principali motivi di attrazione dei flussi turistici e la Regione Lombardia vuole essere pronta a intercettare queste opportunità”. “Vigneti e cantine sono luoghi ideali per passare giornate all’aperto e in totale sicurezza – ha concluso – degustando e riscoprendo i prodotti della Lombardia, che in Italia e nel mondo si sta confermando sempre più come una straordinaria regione vitivinicola”.“Nel mondo c’è una forte attenzione per l’agroalimentare italiano e anche i vini dell’Oltrepò sono tra i prodotti portabandiera della Lombardia” ha affermato Rizzi, sottolineando che “questo settore può essere uno dei principali motori della ripresa economica”. “La nostra regione vanta cinque Docg, 21 Doc e 15 Igt e un forte incremento delle esportazioni con un valore da 285 milioni di euro e un +11,8% sul 2020” ha ricordato il sottosegretario regionale, evidenziando che “vogliamo facilitare il lavoro alle nostre imprese aiutandole a penetrare nuovi mercati”.La delegazione consolare è stata ospitata al Centro Riccagioia di Torrazza Coste (Pavia), mentre le cantine visitate sono state Frecciarossa a Casteggio, Mazzolino a Corvino San Quirico-Casteggio, e Travaglino a Calvignano. Hanno partecipato all’iniziativa, tra gli altri, anche il presidente della Provincia di Pavia e della Comunità montana Oltrepò Pavese Giovanni Palli, la presidente e il direttore del Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, Gilda Fugazza e Carlo Veronese, e Fabio Bergonzi e Annibale Bigoni, rispettivamente presidente e direttore del Consorzio tutela salame Varzi Dop.